Sin embargo, no pudo decir lo mismo de otra de sus exparejas, también conocida: Sofía Suescun . La de Pamplona y el de Santander también mantuvieron en el pasado una relación sentimental que terminaba con el paso de la ganadora de ‘Gran Hermano’ por ‘Supervivientes’. En la entrevista, Albalá dejaba claro que su relación con ella era nula y que, a pesar de haber vivido una historia de amor, no guardaba un buen recuerdo de ella.

Además, ha desvelado que, aunque no se posiciona con nadie de la familia, sí que ha hecho una lanza a favor de Galdeano: “No me creo del todo las lágrimas de Maite. Creo que le dolerá su hija y ve que este montaje se les está yendo de las manos y ella odia a Kiko. Ella odia a Kiko porque ve que le quita a su hija, porque le ha pasado con todos los novios de su hija. Hay un sentimiento de posesión. No tiene cabeza que Maite tenga ese sentimiento de pertenencia. Tanto Cristian como Kiko, como Sofía, están machacando a Maite. Se están pasando”.

Finalmente ha hablado sobre un tenso episodio que vivió durante su etapa como pareja de Suescun: "Se metió en la cama. Me pusieron a prueba. Supuestamente era una prueba y como yo no acepté me dijeron que era una broma. Éramos tres en una habitación y se planteó una cosa. Yo dije que no. Cuando vieron que iba a enserio dijeron que era una prueba".