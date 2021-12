Muy sorprendidos. Así nos hemos quedado al descubrir que Barış Arduç es todo un héroe. Y no, no de los que llevan capa y salen en las películas. El protagonista de 'Te alquilo mi amor' es un héroe de carne y hueso. Durante ochos años de su vida, el actor se dedicó a salvar vidas.

Barış Arduç recuerda emocionado aquella etapa de su vida y la responsabilidad que suponía que la seguridad de los bañistas estuviera en sus manos. Los rescates dependían de su rápida intervención y su serenidad. Sin embargo, no siempre las cosas salían como era de esperar y el actor tuvo que enfrentarse en primera persona a la tragedia. "Había una tía y una sobrina. No pude alcanzarlas, se ahogaron", ha relatado el actor, a quien le costó mucho superar este drama. "Estaba tan mal, estaban en mis sueños... Me costó dos años poder afrontarlo y asimilarlo".