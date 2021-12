Barış Arduç explica por qué tardó tanto en casarse con su mujer: “El matrimonio no es un juego de niños”

“Hemos tenido la intención de casarnos durante mucho tiempo, pero el matrimonio no es un juego de niños. Nuestra idea era centrarnos en nuestras carreras. Entiendo que las familias quieran tener una foto de la boda en la cartera, pero esa no debería ser la única razón para casarse. Ni Gupse ni yo queríamos estropearlo por hacerlo a toda prisa. Además, creo que no hemos tardado mucho tiempo, de hecho, nos casamos en cuanto encontramos un momento adecuado durante la pandemia. Y me alegro mucho de que nos hayamos casado”, afirmaba rotundo el actor.

Otros de los aspectos sobre los que reflexiona en este último número del Hello!, es su madurez con el paso de los años: “Solía ser mucho más impulsivo y no me importaba nada mientras persiguiese la verdad en la que creía. No escuchaba a nadie. Ya no es así. No me quedo indiferente a las opiniones de las personas, familiares y amigos de mi círculo cercano. Además, creo que cambiar demasiado de casa en mi infancia me hizo vivir en tensión. Me sentí más aliviado cuando me asenté en un lugar concreto”.