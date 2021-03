'Te alquilo mi amor' regresa esta tarde a las 16:15 horas a Divinity

Baris Arduç y Elçin Sangu son los protagonistas de esta comedia romántica

A las 17:15, tras su emisión, sigue el amor en Divinity con 'Love is in the air'

"No os doy más de seis meses. Tenéis que conseguir que Ömer se case en seis meses o si no, no hay trato". Este es el loco punto de arranque de 'Te alquilo mi amor', la comedia romántica de más éxito en la historia de Turquía, que regresa a Divinity esta tarde a las 16:15 horas.

La vida de Ömer y Defne cambiará a raíz de este ultimátum del abuelo del empresario y de un encuentro fortuito entre ellos en un restaurante. Pero, ¿qué ocurre para que Defne se meta en el lío de conquistar a un desconocido a cambio de una importante cantidad de dinero? ¿Acabará ese amor alquilado convirtiéndose en realidad? Si eres de los que todavía no ha visto esta serie o eres de los que ya se enamoraron con esta historia de amor, dale al play y descubre por qué no te la vas a querer perder.

La historia de amor de Ömer y Defne

Ömer es un diseñador de zapatos volcado en su trabajo y sin tiempo para el amor y Defne una camarera con serios problemas económicos por culpa de su hermano mayor. Sus vidas no tienen nada que ver pero sus caminos se cruzarán cuando Defne, sin saberlo, se convierta en el salvavidas del empresario en una cita a citas a ciegas que no le interesa lo más mínimo.

Ahí es cuando Defne se convierte en la elegida para convertirse en su mujer. Pero no, no la elige Ömer sino su tía, que diseña un plan para hacer que su sobrino caiga rendido a los pies de la camarera y se case en menos de seis meses.

Y después, 'Love is in the air'

Pero el romance no se termina en Divinity con Defne y Ömer, justo después del capítulo de 'Te alquilo mi amor', a las 17:15 horas, tienes una cita con Eda y Serkan en 'Love is in the air'. ¿Te lo vas a perder?