Avance exclusivo de 'Quiéreme siempre': Ateş amanece acompañado tras una la noche de juerga

¡Ha llegado el gran día! Todos preparados porque hoy vuelve a Divinity Kerem Bürsin. Nuestro actor turco favorito regresa a nuestras vidas esta noche a las 22:00 horas con el gran estreno de 'Quiéreme siempre', el último proyecto con el que ha triunfado en Turquía y con el promete repetir el éxito cosechado por' 'Love is in the air'. Y es que la nueva apuesta del canal femenino de Mediaset lo tiene todo. Amor, pasión, unos protagonistas que derrochan química y que viven situaciones muy alocadas como un primer encuentro que no dejará indiferente a nadie... La historia promete y tú no te la puedes perder.