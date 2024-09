De Şebnem y Onur, al atractivo Mesut y la malvada Aysel: todos los personajes de 'Una vida perfecta'

'Una vida perfecta' ha llegado a Divinity para seguir emocionando a los espectadores con la gran historia de Şebnem, la auténtica heroína de esta historia y una mujer capaz de todo por proteger a sus hijos y mantenerlos a su lado. No va a ser fácil y la protagonista de esta historia tendrá que enfrentarse a situaciones realmente complicadas para lograrlo. No va a ser fácil. Su familia política tratará de ponerle todas las trabas que pueda en su camino con el fin de destruirla. Pero, ¿quiénes son sus enemigos y sus grandes aliados? Te presentamos, uno a uno a todos los personajes de 'Una vida perfecta'.

Atractiva, encantadora e icono de estilo. Así es Melisa, una mujer que pertenece a una familia rica y que tiene una relación cercana con los Gümüşçü. A diferencia de Şebnem ella si está la altura de la familia de Aysel, que considera que por todo ello podría ser la nuera perfecta y reemplazar a la mujer de Onur que podrían convertirla en la nuera ideal. Sin embargo, conseguirlo no va a ser sencillo. Onur y ella mantuvieron un complicado romance en el pasado que terminó de forma abrupta cuando él se enamora de Şebnem. Sin embargo, ella no está dispuesta a darse por vencida. Melisa es también una persona tóxica, que no acepta la derrota y no dudará en pedir ayuda a Aysel para estrechar su lazo con Onur.