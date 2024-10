Leire Martínez se pronuncia tras su salida de La Oreja de Van Gogh: "Es momento de pensar las cosas"

Este miércoles, Leire ha reaparecido en 'Biba Zuek' de ETB, donde ha hecho referencia al momento que está atravesando tras su salida de La Oreja de Van Gogh. Aunque ha preferido no responder si se encuentra "bien o mal" porque opina que cualquier palabra suya se puede "malinterpretar", ha confesado cómo han sido estos dos primeros días tras la emisión del comunicado: "No he querido quedarme en casa y es verdad que en este momento no quiero decir nada más sobre este tema, llegará el momento", ha señalado.