El antes y el después de Leire Martínez, exvocalista de La Oreja de Van Gogh

En estas líneas, la banda ha explicado el motivo por el que han tomado esta irreversible decisión: "La decisión ha sido dura y difícil, pero llega después de mucho tiempo de reflexión y de profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes manera de vivir el grupo ".

Tras más de quince años junto a 'La Oreja de Van Gogh', la evolución de Leire Martínez es más que evidente. La artista, además de ser todo un icono en la música, también lo ha sido en la moda. El tiempo no pasa en balde para nadie y, aunque hay rasgos de la cantante que no han cambiado, sí que ha evolucionado en cuanto a estilismo y looks.