“Lo más importante no es lo que pasa sino tu respuesta a eso que pasa”, ha escrito Amaia en su última publicación; un mensaje que algunos de los usuarios ya han catalogado como una posible pista de su nuevo proyecto musical, el cual podría ver la luz en los próximos meses coincidiendo con las dos décadas que la vasca cumplirá en la industria ya que según su promotora, Get In, “está en periodo de composición de canciones”.