Amaia Montero reacciona a la salida de Leire Martínez y su posible vuelta a La Oreja de Van Gogh

Una publicación con tres párrafos publicada en las redes sociales del grupo ha sido la forma de despedir a Martínez, que hace unos días se emocionaba durante el que ha resultado ser su último concierto como parte de La Oreja. Los motivos de que se separasen los caminos profesionales de ambos, según el propio comunicado, se encuentran en no haber "conseguido acercar" las diferentes maneras de "vivir en el grupo" . La propia Leire mostró un cierto malestar en las últimas semanas al ser preguntada con respecto a una eventual reunión de la banda con Montero , algo que adelantó la periodista Isabel Rábago este verano.

No ha habido, por ahora, más datos con respecto a los rumores del regreso de Amaia o cómo se ha gestado la salida de Leire. Ella sí se ha pronunciado ya, hace unas horas, enviando un mensaje a su amiga Mar Montoro, que lo hacía público anoche en Telemadrid. "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado", ha asegurado la de Rentería, que ha avanzado que contará lo que deba contar cuando considere y se "encuentre bien".