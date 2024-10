"No me afecta que se diga que Amaia vuelve al grupo, lo que no me gusta es que se me ningunee", agregaba contundente en lo que ha terminado siendo el comienzo del fin. Después del comunicado emitido por 'La Oreja de Van Gogh', la cantante habría vuelto a tomar la palabra de manera escueta para marcar distancia con sus compañeros y dejar muy claro que ella no había firmado dicho escrito: "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado", comenzaba diciendo, tal y como ha transmitido la locutora de radio Mar Montoro. "Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero, por el momento, no tengo mucho que decir", habría zanjado Martínez sin entrar en más detalles.