Leire Martínez se pronuncia tras el comunicado de La Oreja de Van Gogh: "Yo no lo he firmado"

La artista no ha querido pronunciarse ni en sus redes sociales ni a través de ningún medio de manera directa. Ha sido su amiga Mar Montoro, locutora de radio y presentadora, quien ha leído el mensaje que ha recibido de parte de la vocalista en el programa 'Juntos', en Telemadrid. "El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado", comenzaba diciendo. "Cuando considere y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero, por el momento, no tengo mucho que decir", concluía Montoro.