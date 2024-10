Cheryl Cole, ex de Liam Payne, preocupada por su hijo Bear: "Me perturba y un día tendrá acceso"

Cheryl Cole , quien fuese pareja de Liam Payne y madre de su único hijo en común, Bear, ha roto el silencio en redes sociales y se ha dejado ver realmente preocupada por el futuro del pequeño. Ante la cantidad de imágenes e informaciones que ya rondan por las redes sociales respecto al trágico fallecimiento del exintegrante de 'One Direction', quien se precipitaba desde un tercer piso en su hotel de Buenos Aires, la cantante ha terminado explotando en redes sociales.

Todo, a través de un comunicado en el que lamenta el trato que han dado los medios a la noticia, y también respecto a las terribles imágenes que muestran la habitación del hotel destrozada en la que Payne pasaría sus últimas horas de vida. Si bien Harry Styles , Zayn Malik , Niall Horan y Louis Tomlinson ya se habían pronunciado ante la dolorosa perdida de su amigo y compañero, Cheryl, con la que Liam mantenía una gran relación, todavía no había dicho palabra alguna al respecto.

Cole, quien asegura estar muy afectada e intentando asimilar "este trágico suceso" , se muestra realmente preocupada por su hijo de siete años. Y es que tiene mucho miedo por cómo toda esta situación, sobre todo el contenido que se ha filtrado a las redes, afecte al pequeño. "Me gustaría recordar a todo el mundo que hemos perdido a un ser humano", ha señalado muy dolida, junto a una tierna imagen en la que puede verse a Liam Payne descansando junto a su hijo cuando era apenas un bebé.

Así, ha dejado muy claro que el joven "no era solo una estrella del pop" , sino también "un hijo, un hermano, un tío, un amigo y un padre para nuestro hijo de siete años . Un niño que ahora tiene que hacer frente a la realidad de no ver a su padre nunca más", remarca haciendo un llamamiento a la empatía de sus seguidores.

Cheryl Cole enfatiza mucho en que su principal preocupación ahora mismo reside en que Bear llegue a ver algún día todo lo que se está publicando al respecto. "Lo que más me perturba es que un día Bear tendrá acceso a los horrendos documentos que hemos visto en los últimos dos días", apunta. "Me rompe aún más el corazón no poder protegerlo de eso en el futuro", se lamenta. Y, precisamente por eso, ha querido pedir a sus fans que brinden a Liam "la poca dignidad que le queda después de su muerte, para que pueda descansar en paz por fin", ha concluido tajante.