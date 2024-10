Durante todo este tiempo, Leire ha optado por la más absoluta discreción y, aunque en un primer momento le pilló por sorpresa, ha sido ahora en 'Me quedo conmigo', una docuserie de Mtmad de varios capítulos -tal y como hizo, por ejemplo, Elena Tablada, entre otras-, en donde Martínez se ha pronunciado por primera vez sobre su situación personal: "Me cuesta poner límites y eso tiene mucho que ver con dejar que invadan mi ser, lo que yo soy. He permitido que no se me tratara tan bien como se me tenía que tratar".