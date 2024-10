Leire Martínez se enfrenta a su pasado en 'Me quedo conmigo': "Aquella niña que tenía miedo y que sufría"

En el avance de lo que podremos ver a lo largo del programa, Leire Martínez cuenta que no se considera "más fuerte que nadie", pero sí que tuvo un momento en su vida en el que se dio cuenta "de la necesidad" que tenía de cuidarse. "Aquella niña hoy en día es una mujer capaz de enfrentar situaciones adversas. Eso es algo de lo que me siento orgullosa. Es lo que me empuja a seguir adelante, a no rendirme, a seguir luchando por lo que quiero y por quien quiero ser", ha explicado. Mimándose, cuidándose y queriéndose habla como nunca de su parte más desconocida en 'Me quedo conmigo' Mimándome, cuidándome, queriéndome pero sí que me voy a quedar conmigo.