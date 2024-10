"El grupo ha comunicado lo que ha considerado. Yo no he firmado el comunicado", daba a entender. Una polémica que también terminaba salpicando directamente a Amaia Montero, quienes muchos sospechaban que podría tener intención de volver a 'La Oreja de Van Gogh' tras su mediática marcha en 2007. Algo, que obligaba a la artista a desmentir por completo esos rumores.

"No tengo nada que decir" , ha señalado contundente Martínez. "No sé si hablaré, si me conocéis lo mínimo, sabéis que tiendo a ser sincera conmigo misma y no es el momento", añadía. "Tampoco voy a desmerecer los 17 años que he pasado con mis compañeros" , soltaba en un claro guiño al tiempo que ha pasado al frente de la formación.

Además, y pese a que ya no será vocalista de 'La Oreja', Leire deja claro que quiere seguir dedicándose a la música . Y, en cuanto a la papel que tiene Amaia Montero en medio de este conflicto, o si ha hablado con ella, Leire asegura que "la respeta y la quiere, aunque no tengan relación".

"No he hablado con ella. Si vuelve al grupo, me parece bien", ha remarcado al respecto. Es más, ha aprovechado para desligarse por completo de las decisiones que puedan llegar a tomar los integrantes de 'La Oreja de Van Gogh'. "Son sus decisiones y yo ahí no pinto nada. No hace falta contarlo todo, cada uno sabemos lo que ha pasado y lo que hemos vivido", ha concluido. Además, cuando le han preguntado por la actual relación con sus compañeros, Leire ha dejado entrever que "las separaciones no suelen ser cordiales, pero lo serán".