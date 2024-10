Cari Lapique, de viaje familiar dos meses después del fallecimiento de su hija: "Todos los días son iguales"

Desde entonces, la familia ha tratado de volver a la normalidad poco a poco y continuar con el legado de Caritina, como con su catering SixSens , una empresa que le costó mucho levantar, pero que finalmente dio los resultados esperados e incluso más y que ha continuado abierto al público. De hecho, a los pocos días de fallecer, su hermana Carla no dudaba en aplaudir la labor de todas las personas dedicadas e implicadas en el negocio de su hermana.

De la misma manera, Carla ha tenido muy presente a su hermana durante todo este tiempo y, además, no se ha separado de su madre. Precisamente, hace unos días, Lapique volvía a retomar su trabajo después de dos meses desaparecida del foco público. "Hay que volver a todo, hay que ser fuertes. Muy fuerte no sé si está, pero el trabajo siempre viene fenomenal, te tiene la mente ocupada... Hay que trabajar, no queda otra, es muy bueno", dijo su hija sobre el estado anímico de su progenitora.