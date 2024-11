Elena Tablada lanza una advertencia a Javier Ungría: "Le gusta el caramelo de la fama"

Ungría también dice que a lo largo de los últimos meses se han dicho sobre él "barbaridades" y cree que se han cruzado "líneas rojas que son inadmisibles" . Con estas palabras hace referencia al programa 'Me quedo conmigo', en el que Elena Tablada hizo un recorrido por su pasado y su presente y habló, como nunca, de su conflicto con el padre de su hija pequeña. Llegó a confesar que su matrimonio se rompió a raíz de que Javier le dijese que "no aguantaba" a su hija Ella y otras muchas cosas hasta entonces desconocidas sobre su relación.

En una entrevista a los compañeros de Europa Press, la diseñadora ha reaccionado tras conocer que su exmarido se sienta esta noche en el plató de '¡De Viernes!'. "Bueno, yo he dicho las cosas que son verdad. Como ya dije un día, esto puede durar lo que él quiera que dure . Veo que ahora como que la cosa estaba un poquito más tranquila, no se estaba resonando mucho su nombre, entonces... Le gustó el caramelo. El caramelo de la fama le gustó ", ha asegurado públicamente, tal y como puedes ver en este vídeo.

La diseñadora ha comentado que "cada uno expone lo que quiere" y que como de él no depende lo que dure, cree que ese es el motivo por el que "ahora tenemos esta exposición". "Si no le gustase la fama no se sentaría, ¿no? Ahora que ya estaba todo más tranquilo, tal. Pero bueno, cada uno que sea consecuente con sus hechos y con sus actos", añadía. La diseñadora cree que su conflicto con Ungría "todavía no ha terminado" y ahora tienen "otro nuevo comienzo". "Es más, creo que yo tengo más que contar. Yo ya le dije, esto va a durar lo que él quiera que dure. Si él quiere que se extienda, los extendemos", ha terminado advirtiendo.