Elena Tablada ha matizado sus declaraciones y ha aclarado cuál es su verdadera situación sentimental

"Ahora mismo estoy muy bien como estoy, la verdad. Estoy disfrutando"

Así se ha reconciliado Elena Tablada con su madre: "No cambio a mi familia por nada del mundo"

Después del revuelo que provocaron sus últimas declaraciones en las que se sinceraba sobre su situación sentimental y muchos medios entendieron que estaba de nuevo enamorada, Elena Tablada ha querido aclarar sus palabras. Ha sido en la presentación del documental 'Patria y Vida', dirigido por Beatriz Luengo y protagonizado por su marido, Yotuel Romero, donde la diseñadora ha vuelto a charlar con los compañeros de la prensa y ha desmentido que tenga pareja.

Sin perder la sonrisa y bromeando sobre lo ocurrido hace unos días en la presentación de la nueva temporada de 'WAH'. Tablada ha aprovechado que eran las mismas periodistas que la semana anterior para matizar sus palabras. "Yo estaba manifestando que el mío, en España, de momento no está. No va a ser español", ha comentado a la vez que las 'ha culpado' de complicar que pueda encontrar novio más adelante. "Si me está viendo mi marido, mi futuro marido, o el amor de mi vida se va a pensar que estoy cogida por culpa de ustedes".

Su madre, su hija Ella y sus amigas le pidieron explicaciones

Sus palabras de hace unos días corrieron como la pólvora y los medios se aventuraron a confirmar una relación. La sorpresa fue mayúscula para el entorno más cercano a la diseñadora, que desconocía que su situación sentimental había cambiado. Inmediatamente empezaron las llamadas y los mensajes. "Mi mamá mandándome las noticias y diciendo 'ven acá y este quién es'. Todas mis amigas '¿oye me puedes decir por qué no me has contado nada?".

Por supuesto, tampoco faltó la reacción de su hija Ella a este supuesto noviazgo. Fue su abuela quien la informó del rumor y llamó inmediatamente a su madre para saber qué había de cierto. Y es que, según ha contado Elena ninguna de sus dos hijas quiere que tenga novio ni que conozca a nadie. "A ellas les encanta su mamá para ellas"

Abierta al amor

Para finalizar, Elena Tablada ha insistido en que su situación sentimental no ha cambiado. Desde su complicada ruptura con Javier Ungría, de la que destapó todos los detalles en el formato de Mtmad 'Me quedo conmigo', está soltera. No obstante, ha confesado que, aunque ahora no es el momento, no cierra la puerta al amor. "Estoy libre, no como Cuba. En algún momento de la vida, sí quiero, pero ahora mismo estoy muy bien como estoy, la verdad. Estoy disfrutando. Si la vida me sorprende, me sorprendió", ha asegurado a los compañeros de prensa.

Eso sí, lo que tiene bastante claro es que su próximo amor no va a ser español. Después de sus relaciones con David Bisbal y Javier Ungría, Elena Tablada ha descartado que su próxima pareja sea de nuestro país. "No me apetece de momento y creo que no me va a volver a apetecer. Ni español, ni que tenga redes sociales", ha comentado Elena Tablada. "Que venga cuando tenga que venir y cuando yo esté preparada".