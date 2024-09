Elena Tablada ha sorprendido al abrirse en canal en 'Me quedo conmigo', la docuserie de mtmad. Tras contactar con la psicóloga Andrea Vicente, la diseñadora cubana hizo un repaso por los episodios más importantes de su vida pasada y presente con la intención de sanar la relación con su madre. En ese repaso por su vida, además de su relación con David Bisbal, también salió a la luz las complicaciones nunca antes sabidas de su divorcio con Javier Ungría, padre de su hija Camila. Por primera vez, Elena contó en uno de los primeros capítulos de esta docuserie que el motivo real de su separación fue la tensa relación que el empresario tenía con Ella, la hija que Tablada tuvo con David Bisbal.

Según ha relatado Elena Tablada en esta charla con la psicóloga, Javier Ungría tenía cada tres meses "ganas de salir" de casa y al volver decía "que había salido porque no aguantaba a Ella". "Un día me dijo así: 'Tenemos que hablar, nunca más voy a hacer un viaje con Ella, la he cogido manía. Hay cosas que hace que no aguanto y cosas que no hace que tampoco aguanto'", desveló la diseñadora.

Fue entonces cuando la relación entre ellos terminó y, al escuchar que no aguantaba a su hija, Tablada decidió que Ungría se tenía que ir de su casa. David Bisbal no sabe que esto ocurrió y, cuando se divorció de Ungría, Tablada le dijo al artista que había decidido separarse porque la relación entre Javier y su hija no fluía. "Me preguntó si había pasado algo", dijo Elena sobre el interés de David Bisbal.

El origen de la tensión entre Javier Ungría y la pequeña Ella, según Elena Tablada

En el último capítulo de 'Me quedo conmigo', Elena Tablada ha contado con la compañía de su hermana Naelé. La pequeña de las Tablada decía - por primera vez públicamente - que le ha parecido "cobarde" por parte de Ungría el fin de la relación. "Creo que tendría manía a Ella porque está en la edad del pavo, pero el adulto es él. Tiene que aprender a gestionarlo y, si te quieres ir, no puedes echarle la culpa a una niña. Se adulto y di que no estás a gusto en esa casa y no sé, pero no digas que te vas porque tienes una manía irracional", opinaba.