Elena Tablada responde a Javier Ungría: "Es un inmaduro, esto va a durar lo que él quiera que dure"

Elena Tablada ha reaparecido este martes en la fiesta del 80 aniversario de la revista ¡HOLA!

La diseñadora cubana ha hablado de cómo está afrontando el revuelo de sus declaraciones y ha respondido a su ex, Javier Ungría, al que tacha de "inmaduro"

Javier Ungría se dirige a David Bisbal tras las declaraciones de Elena Tablada: "Espero que lo sepa"

"La Elena de ahora es la que debería haber sido siempre". Estas han sido las declaraciones de Tablada en su última aparición pública tras el revuelo que ha ocasionado su terapia pública en 'Me quedo conmigo', la docuserie de mtmad. La diseñadora cubana ha acudido a la fiesta del 80 aniversario de la revista ¡HOLA! y ante las cámaras ha dicho que no quiere "aparentar" nada ni gustar a nadie. "He decidido coger las riendas y el poder de mi vida y decir lo que siento, lo que he sufrido. Puedo parecer muy linda, muy feliz, pero soy una madre separada de dos hijas de diferentes papás y tengo situaciones similares a las de otras muchas mujeres del mundo", ha explicado.

Elena Tablada ha dicho que la finalidad de hacer todo esto público es sanar y normalizar que la gente acuda a terapia. Ella es consciente del revuelo que iban a causar sus declaraciones porque, como le dicen sus amigos, "cada vez que habla sube el pan". "Son las cosas que yo he vivido, no puedo sanar sin hablar de lo que he sufrido. No puedo sanar unas heridas si no las toco", ha dicho.

Por el momento, la diseñadora no ha recibido llamadas de David Bisbal ni de Javier Ungría, sus exparejas implicadas en las declaraciones públicas que ella ha concedido. "Ambos dos saben la realidad. Yo no me abro en canal, primera vez en mi vida ante el mundo, siendo una farsa y una mentira. Yo no soy así. Lo que yo he dicho es mi realidad", ha asegurado.

Elena Tablada tacha de "inmaduro" a Javier Ungría por su reacción a la docuserie

Javier Ungría se pronunciaba hace unas horas sobre la docuserie de su exmujer, madre de su hija Camila. El empresario se dirigía directamente a David Bisbal para comentar que espera que sepa que "a estas cosas no hay que hacerles demasiado caso". Sobre su supuesta tensión con Ella Bisbal, Ungría dijo que no quería hablar del tema porque le parecía que todo estaba "demasiado feo" y no quería enturbiar el ambiente.

Ahora Elena Tablada ha respondido que le parece "un poco inmaduro" frivolizar con un tema tan serio y cree que su expareja no debería entrar en ese juego porque es faltarle el respeto a ella y a David Bisbal. "Esto va a durar lo que él quiera que dure. Yo no pensé en lo que podía pensar él ni nada, hice eso pensando en mí, en mis hijas y en ayudar a mucha gente que está en mi misma situación. No te puedes imaginar los mensajes tan lindos que he tenido agradeciéndome lo que he hecho. Eso es lo que me importa a mí", ha asegurado en esta última aparición.

Sobre el motivo por el que ha decidido hablar ahora y no antes, Elena Tablada ha explicado que siempre protege a su gente "pero cuando se lo merece". "Tú puedes dar a una persona, pero hay que pedir disculpas. Cuando no hay eso y ves que es más dolor, solamente puedes sanar sola y es haciendo lo que he hecho. Llevo veinte años callada, siendo un personaje de gente que no me conoce hablando de mí. Quería ser yo, que la gente me conociera, no te tengo que caer bien, pero por lo menos conocerme. Yo estoy muy tranquila, me he quitado un peso de encima. Eso fue hace unos meses y fueron muchas horas de grabación, pero antes de eso había hecho un trabajo de dos años muy grande", ha asegurado.