Beatriz Montañez: "Por mucho dinero que ganara en la televisión, prefiero la vida austera que llevo"

La manchega ha presentado su obra este mismo fin de semana en la Feria del Libro de Valladolid. Un ensayo destinado a los amantes de la naturaleza en el que narra sus vivencias tras abandonar la pequeña pantalla e iniciar una nueva etapa vital al mudarse a una casa de pastores. “ No hay dinero en el mundo que te pueda comprar la paz . Por mucho dinero que ganara en televisión, por mucho futuro que me esperara, prefiero la vida austera que llevo”, ha confesado en esta rueda de prensa según la agencia EFE. “Cien mil veces lo volvería a hacer antes que la vida que llevaba”, afirmaba.

Tras cambiar radicalmente de vida y “pasar de tener mucho dinero a controlar los gastos de manera muy austera y reducida”, cayó en la cuenta de que “los pequeños lujos hacen mucho más feliz que todo lo que podía comprar con un dineral”. “No veo muy realista volver a lo anterior, de verdad. En televisión pensaba en una vida alternativa y ahora no se me pasa por la cabeza”, confesaba Beatriz, que se siente más que “satisfecha” con su situación actual. “La felicidad está sobrevalorada. Se trata de disfrutar de lo que estás haciendo”, recalcaba Montañez, que se reconoce “adicta” al silencio que le proporciona el entorno natural.