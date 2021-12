Carla Vigo, harta de que le acusen de renegar de su tía, la reina Letizia: "Solo os importa eso"

Carla Vigo ha respondido a una seguidora que le ha acusado de renegar de su tía

La sobrina de la reina Letizia está harta de este tipo de mensajes y de que se cuestione su valía como actriz

La joven de 21 años, hace unos días, aclaraba si recibía ayuda económica de la monarca

Si hay algo que caracteriza en redes a Carla Vigo es su espontaneidad. La sobrina de Letizia Ortiz habla con naturalidad de cualquier asunto, incluida su vida sentimental u orientación sexual. Hace unos días, por ejemplo, la joven de 21 años compartió con sus miles de fans el trance que tuvo que atravesar tras el fallecimiento de su madre, Érika Ortiz, cuando era una niña. Si hay un tema por excelencia que genera curiosidad entre sus seguidores es, precisamente, su vínculo con la casa real.

A pesar de sus reticencias a mencionar a la actual reina, hermana pequeña de su madre, los comentarios sobre su parentesco son habituales. Por mucho que trate de distanciarse, que apoye diversas causas, se enfoque en su trabajo como actriz o intente hacerse un hueco como influencer, parece nunca ser suficiente. “Yo no tengo la vida resuelta”, estallaba hace unos meses Carla tras ser acusada de tener privilegios por su apellido. “Si ahora me está yendo mejor es porque me lo estoy trabajando”, reiteraba.

Incluso hay quienes no están de acuerdo con su actitud con esta parte de su familia. “Nunca he conocido a nadie que reniegue tanto de ser ‘sobrina de’, lo tuyo es continuo. Háztelo mirar”, le atacaba este domingo una fan a través de un comentario en su último post. “A ti solo te aportan los comentarios de la gente que te hace la pelota. Entérate que te dedicas a un oficio público. Todos tenemos derechos a opinar a favor o en contra”, no estaba conforme con el comportamiento de Carla, que ha notado que está “muy subidita” desde que saltó a la fama.

La polémica se habría originado tras cuestionarse su valía como actriz. “A ver si pensamos un poco, no reniego de nada, pero me toca muchísimo las pelotas que todo el esfuerzo de tantos años no sirva para nada porque solo os importa si soy ‘sobrina de’ y hacéis una valoración de si tengo talento o no por eso. Antes de hablar tened muy claro que sabéis lo que decís”, replicaba la prima de la heredera al trono, harta de leer este tipo de mensajes.

