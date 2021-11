"El otro día fue el cumpleaños de Leonor y Carla no pudo ir porque estaba trabajando y decía 'qué pena que no puedo estar con mi prima '. Pero al final era su primer trabajo, el primero con una gran compañía. Ella está encantada, es muy receptiva, y lo hizo muy bien", dice el artista a los micrófonos de Europa Press.

"Letizia es muy comprometida, es muy querida y es su sangre . Siempre han venido a vernos cuando no estaba la sobrina, ahora con más motivo. Pero si no vienen, pues lo entenderíamos por su apretada agenda", ha añadido mientras daba detalles de la relación entre tía y sobrina y de la posibilidad de que los Reyes acudan a verla actuar.

Asimismo, Rafael Amargo ha querido dar detalles de cómo es Carla Vigo sobre el escenario. "Las críticas han sido muy buenas, yo no iba a permitir que fueran malas. La gente se mete siempre con el débil. ¡Que se metan conmigo! Es una chica que está empezando, un personaje de una dramaturgia no difícil, vulnerable, a todo el mundo le ha encantado. Hemos tapado bocas. Hombre, si se estrena y le dan cinco horas con Mario, pues evidentemente no. Pero claro, hay que empezar una carrera, tiene 21 años, está bien, yo le he dicho que tiene que bajar su… tiene cosas muy bonitas, es muy espontánea".