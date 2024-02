Lali Espósito o cómo ser la más elegante contra el discurso de odio de Milei: "Quiero la libertad de poder pensar distinto"

Desde que Milei saliera elegido presidente de Argentina , son muchos los rostros pertenecientes a l plano artístico del país que han dejado ver su disconformidad con el nuevo puesto. Una de las cantantes que desde un primer momento ha querido alzar la voz ha sido Lali Espósito , cuya “crítica” no ha pasado desapercibida por parte del político.

No contento con ello, unas horas después realizó durante una charla en la radio un cambio de apelativo, esta vez a “parásito” y publicó, aunque después eliminó, memes falsos en los que la artista aparecía con bolsas llenas de dinero y huyendo de niños en condiciones deplorables. También llamó a la artista “mecanismo de propaganda” y afirmó que “sus opiniones están en línea a un espacio político que le pagó sus shows” , haciendo así referencia a la ideología progresista y feminista que ella lleva por bandera y que no coincide con la del partido ganador.

A través de su cuenta de Instagram, Lali ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que desde el respeto absoluto, explica el motivo por el que ha decidido referirse a Javier Milei, que no es otro que “las ganas de construir algo positivo” , así como mostrar su agradecimiento a los que desde que se han hecho públicos los hechos mencionados, se han posicionado y han mandado su cariño a la argentina.

Es por ello que ahora, a sus 32 años, ha querido expresar que “no conoce otra cosa que no sea trabajar”: “Así me gano lo mío siempre. Participé en varios shows municipales con todos los gobiernos, como la mayoría de artistas convocantes maravillosos que tiene nuestra país. La cultura no solo genera muchísimo trabajo sino que construye y narra la identidad de un pueblo y sobre todo, genera alegría y emoción”.