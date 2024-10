La boda de Ana Guerra y Víctor Elías está a la vuelta de la esquina, y varios rostros conocidos del panorama musical asistirán al gran evento. Sin embargo, una de las grandes ausencias será la de Miriam Rodríguez, amiga cercana de los novios y compañera de la cantante en 'Operación Triunfo'. Durante su paso por la alfombra rosa del evento CADENA 100 ‘POR ELLAS’, la artista gallega habló con Europa Press y confirmó que, aunque estaba invitada y deseaba estar presente, no podrá asistir. Rodríguez, quien guarda una excelente relación tanto con Ana como con Víctor, lamentó no poder acompañarles en un momento tan especial, explicando los motivos por los que se ausentará .

Miriam confesó que, a pesar de haber sido invitada y haber planificado en un principio asistir, un compromiso de última hora la obligará a perderse la boda. Actualmente, la cantante se encuentra en Galicia grabando un programa de televisión, lo que le hace imposible acudir al enlace en las fechas previstas. "Sí, yo estoy invitada, he hablado con Ana. No asistiré, ella lo sabe también", explicó la cantante, aclarando que no será una sorpresa para los novios, ya que han estado en contacto. "Me da mucha pena porque sé que muchos compañeros míos van a estar, pero a mí me ha tocado estar grabando en Galicia todas estas dos semanas y me ha coincidido así", añadió Miriam, visiblemente apenada.