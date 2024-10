Liam Payne fallecía a los 31 años el pasado 16 de octubre tras caer desde el tercer piso del hotel de Argentina en el que se había alojado los últimos días. La muerte del exmiembro de One Direction ha supuesto una gran pérdida para la industria musical, así como para los seguidores tanto de la banda como del que el pasado mes de marzo lanzaba ‘Teardrops’, tema con el que presentaba su nueva etapa profesional. Del mismo modo, su círculo íntimo ha lamentado su pérdida a través de los diferentes comunicados públicos que han dejado en las redes sociales, entre ellos, el de Cheryl Cole , madre del único hijo del artista .

Aunque desde entonces Payne ha continuado viajando alrededor del mundo y recientemente había establecido su residencia en Miami y permanecía lejos de su hijo, que en la actualidad tiene siete años y vive junto a su madre en Reino Unido, ambos mantenían una estrecha conexión: "Lo veo dos veces por semana, a veces tres. Y me aseguro de que, cuando lo veo, él tenga el 100 por ciento de mi tiempo. Me aseguro de no estar con el teléfono ni perdiendo el tiempo en otro lugar", recalcó a People sobre su vínculo con el que definió como su “superhéroe”.