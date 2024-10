La música pop es, por definición, generadora de fenómenos e ídolos. Pocos han tenido, en los últimos años, un éxito comparable al de One Direction , una de las bandas masculinas que más han triunfado en la historia del género. La formación, que arrasó en la década de los años dos mil diez , ha vuelto a estar de actualidad tristemente estos días debido a la muerte de Liam Payne, uno de sus cinco integrantes, a los treinta y un años . La noticia de su fallecimiento ha intensificado el movimiento y apoyo en torno a la mítica formación. Y puesto de relieve también a sus miembros. Repasamos qué es de la vida actual de Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan y Louis Tomlinson.

La banda se formó en el año 2010, cuando los cinco jóvenes entraron a formar parte de 'The X Factor' en el Reino Unido . Sus inicios tiene anécdota incluida: los cinco se presentaron al programa por separado, fueron expulsados y Nicole Scherzinger, jurado del formato, le sugirió competir de forma conjunta. Acabarían alcanzando la tercera posición en el concurso y este sería el comienzo de una exitosa carrera como grupo durante seis años hasta su disolución.

Con respecto a su vida privada, se le conocen relaciones con las cantantes Rebecca Ferguson y Perrie Edwards, así como con la actriz Stephanie Davis. La más destacada, la que le unió durante seis años, de 2015 a 2021, con la top model Gigi Hadid, con quien tuvo a su hija, Khai , que tiene ya cuatro años. La pareja rompió después de que Malik fuese acusado de agresión por parte de la madre de la modelo, admitiendo los cargos para no entrar en prisión.

El irlandés del grupo, de treinta años, ha sido otro de los grandes ganadores tras su salida del mismo . Con tres discos publicados, el último de ellos, 'The Show', en 2023, se alza como el segundo integrante de 1D con más escuchas en plataformas como Spotify, solo por detrás de Styles, teniendo éxitos en Irlanda, Reino Unido y Estados Unidos, donde ganó un American Music Award en 2017. Además de músico, ha triunfado como juez televisivo en 'The Voice' , ganando sus pupilos dos veces el concurso.

Tomlinson lanzó varias canciones y colaboraciones tras la disolución del grupo, llegando a formar su propia discográfica, Triple Strings. Hubo que esperar más tiempo hasta que debutase con un disco propio, en 2019, 'Walls', al que siguió 'Faith In The Future' tres años después, con ventas aceptables, aunque por debajo de los números de algunos de sus compañeros. Como Niall, ha probado también suerte en la televisión, en su caso en el formato que le vio nacer, siendo jurado en 'The X Factor'.