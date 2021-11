Comunicado de Marta Ortega como nueva presidenta de Inditex: "He vivido esta empresa desde mi infancia"

Es la noticia del día. Marta Ortega se convertirá a partir del 1 de abril de 2022 en la nueva presidenta de Inditex . El imperio textil que fundó su padre, el ya retirado Amancio Ortega, ahora tendrá como cabeza a su hija, que sustituirá a Pablo Isla en este cargo después de su desvinculación "de mutuo acuerdo" con la multinacional. Su fichaje, algo que ya dejó en el aire hace dos meses cuando manifestó su intención de estar "donde la empresa más me necesite", ha sido anunciado a través de un comunicado y una posterior rueda de prensa en la que se ha informado de los pasos a seguir ante esta nueva era en el grupo de Zara.

"He vivido esta empresa desde mi infancia y he aprendido de todos los grandes profesionales con los que he trabajado durante los últimos 15 años", ha declarado la heredera de la compañía, reivindicando su larga trayectoria en Inditex, donde llegó a trabajar de dependienta y terminó supervisando el diseño, el merchandising y la imagen de sus principales firmas.