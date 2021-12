El hijo de Camilo Sesto continúa en la UCI un mes después de su ingreso: "Se encuentra muy débil"

Camilo Blanes era ingresado de urgencia a finales del pasado mes de noviembre en el Hospital Universitario Puerta del Hierro de Majadahonda. El hijo de Camilo Sesto tuvo que ser hospitalizado con neumonía y graves problemas respiratorios, un panorama que tiene muy preocupado a su entorno, especialmente a su novia y a su madre, que no se mueven de los pies de su cama de la UCI. Su lenta mejoría por el momento no ha permitido que, un mes después, pueda salir de esta unidad de vigilancia intensiva.

Pese a que no cumple las condiciones necesarias para poder subir a planta, Lourdes Ornelas, su madre, está más esperanzada y espera poder tener pronto a su hijo de vuelta en casa. “Estoy bien, estoy fuerte, lo peor ya ha pasado y mi hijo Camilo ha experimentado una mejoría, aunque se encuentra muy débil”, ha dado el último parte del año a través de Informalia. La mexicana, mucho más tranquila debido a que "todas las pruebas que le están haciendo son muy satisfactorias”, no reprime su alegría por su lento pero favorable evolución: “Te puedes imaginar lo contenta que me siento”.