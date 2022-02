Tal y como contó ella misma hace una semana en su canal de Twitch, desvelar el motivo de esta circunstancia médica era algo que en un principio pretendía guardar en secreto. La joven sentía cierta "vergüenza" por hacer público este "nada glamouroso" aspecto de su intimidad . Sin embargo, para celebrar que después de un tiempo alejada de las redes había logrado recomponerse y volver a ser la de antes, Escanes creyó que no tenía que tener tabúes con sus fans.

"En el parto se hace mucho esfuerzo. Del parto y el embarazo es muy común que salgan hemorroides y lo que pasó es que no se curaron del todo, hicieron trombo . La única manera de quitarlas es vía operación", explicó entre risas, asumiendo que verbalizar esto no era "plato de buen gusto" para ella. Ahora, después de hablar con sus doctores y quedarse tranquila con el resultado de la operación, Laura ha posado en sus stories desde el hospital y nos ha dado algo de feedback sobre su estado de salud .

"Sí, la operación ha sido hoy, que no había dicho nada por aquí del día porque me estaba mentalizando", ha aclarado, pidiendo comprensión a sus seguidores, que de haber sabido la fecha habrían colapsado su bandeja de mensajes de apoyos. Esta operación, que ha definido como "sencilla", ha salido "perfecta". Y los pasos a seguir a partir de ahora, en cuanto se le pasen la anestesia y los calmantes que le hacen no "notar nada" por el momento", son enfrentarse a una recuperación "lo más rápida posible".