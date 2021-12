Pedro Almodóvar: "No me imaginaba un final así para Verónica Forqué, la recuerdo feliz y realizada"

“Era una mujer que yo veía que tenía su vida espiritual resuelta porque tenía una fe muy sólida en el budismo. Era la última persona que me habría imaginado con un final como el que ha tenido . Como actriz era una de las más grandes. Los ochenta y los noventa no se entienden sin la presencia de Verónica, tanto en las grandes comedias que hizo como en los dramas”, ensalzaba su figura el manchego, que dirigió a la ganadora de cuatro Goyas hasta en tres ocasiones: ‘Kika’, ‘Matador’ y ‘¿Qué he hecho yo para merecer esto?’.

Almodóvar también ha dado su opinión respecto a la afirmación de Yolanda Ramos. La cómica calificaba ayer su muerte como accidente laboral : “A los actores muchas veces nos mata la herramienta que nos da de comer […] esa herramienta es la sensibilidad”, reflexionaba. El cineasta ha sido mucho más cauto y se ha desmarcado de estas declaraciones al señalar que “hay mucha gente sensible, no solo los actores, pero no es la profesión o el hecho de que sean cómicos”. Sus recuerdos de Forqué eran de una "mujer muy feliz y muy realizada tanto en lo profesional como en lo personal”.

Para el director de cine lo “que ha ocurrido es absolutamente misterioso, y eso tiene que ver con nuestra naturaleza, con el paso del tiempo, con las heridas que te va dejando, con que no estaba con su marido, con que su hermano murió hace pocos años”, marcaba los episodios de su vida que fueron apagándola poco a poco. “Pensaba que tenía armas más que suficientes para luchar con estos problemas, pero la realidad nos dice que no. Lo único que pienso es que si ya había gente a su alrededor que la encontraba que no estaba bien, me cuesta mucho creer que no hayan podido hacer algo para evitarle un final que no es Verónica, no la reconozco en este final, no es la que yo conocí”, lamentaba consternado.