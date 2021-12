“Querida Vero, nunca olvidaré la dulzura y el cariño con el que me acogiste cuando yo daba mis primeros pasos como actriz y tú eras un referente para todos . Tu luz nos seguirá calentando el alma para siempre”, se despedía ella.

Sin palabras también se quedaba Echanove, que colgaba una escena de este largometraje que siempre mantendrá en su recuerdo: "Hasta siempre Chusa. Espérame en el cielo. Gracias por tanto que me diste . Dale un enorme abrazo a Alvarito. Seguro que a donde quiera que vayas te recibirán como a la Diosa que eres".

También han querido homenajear a Verónica algunos compañeros del último programa en el que participó. David Bustamante , destrozado, no podía creerse lo que estaba ocurriendo: “Chiquitina mía. Fue un placer compartir, convivir y aprender a tu lado… Te voy a echar mucho de menos”.

Tampoco podía ocultar su dolor el humorista Miki Nadal, a quien conoció entre fogones: “¡Ay, Verónica! No te conocía personalmente antes de coincidir entre fogones. Sabía de tus películas, tus obras de teatro o tu impresionante trayectoria como actriz, pero conocerte personalmente ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida”, aseguraba el cómico. “Tu forma de ser, tu sentido del humor, tu bondad infinita, tu talento y tu capacidad para crear momentos únicos no lo voy a olvidar nunca. Te queremos mucho y nos queda el consuelo de que te lo hemos hecho saber y todos sabemos todo lo que tú nos querías a nosotros. No te olvidaremos nunca”, compartía este texto junto a una foto de ambos en el rodaje de este talent show.