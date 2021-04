El valenciano conectaba en directo con Pilar, que estaba esperando para realizar su sección con una llamativa peluca naranja y un extravagante look inspirado en un modelo de la última pasarela de Dolce & Gabanna. “¿Cómo estás?”, preguntaba de inmediato el presentador del formato a la madrileña, que tranquilizaba a la audiencia explicando que tanto ella como sus hijos habían dado negativo en los test: “De momento todo muy bien, estoy un poco frustrada porque no puedo salir” , admitía qué era lo que peor estaba gestionando de esta situación, dejando claro que su marido afortunadamente estaba pasando la enfermedad sin complicación alguna.

“Está en una habitación encerrado, lo que pasa es que los niños han cerrado por fuera y no encontramos la llave”, explicaba entre risas la mujer del deportista, que confesaba que está siguiendo a rajatabla un estricto protocolo para evitar a toda costa contraer esta enfermedad: “Me pongo tres mascarillas y guantes, y a veces me pongo también una pantallita. Es que no quiero pillarlo, tengo muchas cosas que hacer”.