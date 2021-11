Amigos y seguidores de Ferrer le han escrito inmediatamente para arroparla en este duro momento. “Madre mía que shock. Un abrazo fortísimo en estos momentos tan duros para ti”, no daba crédito Eugenia Marcos, una compañera de profesión. “Madre mía, ¡Qué frágiles somos! ¿En serio? ¿Eso te decía el jueves y hoy ya no está?”, no podían dar crédito ante lo ocurrido. “Me explota la cabeza, con mi hermano me pasó igual. Es un dolor indescriptible. Lo siento mucho”, se ponían en su piel. “Ferpecto era una de sus muchas palabras. Allá donde haya ido, pondrá buena música, ya sabes”, recordaba otra conocida del fallecido.