Tania Llasera, operada para extraer dos pólipos del útero: "Llevaba meses sangrando de manera bestial"

Durante un tiempo, la presentadora ha estado "descuidándose por ignorancia y miedo" . Tras meses "sangrando de manera bestial", Llasera ha atajado su problema con ayuda de una ginecóloga que le ha explicado las cosas "para que las entienda". "Ella me absorvió dos pólipos bastantes grandes que tenía en el útero y me metió, aprovechando la anestesia, un DIU hormonal llamado Kyleena" , ha contado públicamente.

Tania Llasera ha asegurado que se siente "llena de poder" tras la intervención porque ya no va a ser "una mujer sangrante durante veinte días al mes". "Mi cuerpo vuelve a ser mío y nada me puede parar", ha asegurado feliz por la decisión. Además, la presentadora ha terminado su post en Instagram pidiendo a las mujeres que se "chequén los bajos". "No estamos obligadas a estar incómodas por ser mujeres. La ingeniería femenina es tan importante cuando se usa para la reproducción como cuando no", ha terminado diciendo a modo de reflexión y llamamiento.