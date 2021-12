Ozan miente a Çinar para apartarle de Esra, en el próximo capítulo: "Si te ve como amigo, no cambiará"

Çinar se declara a Esra y ella le toma a broma

Horas más después de la marcha del hotel de Ozan, Çinar tendrá la oportunidad de tener su esperada conversación con Esra. "Estoy enamorado de ti". Sin embargo, la respuesta no será la esperada. Esra ni siquiera le toma en serio. "¡Qué cachondo! No aguantas ni dos minutos sin tomarme el pelo".

En el próximo capítulo de 'Amor Lógica Venganza', Çinar volverá a sincerarse con su amigo y le contará lo ocurrido. Es ahí cuando Ozan ve su oportunidad para separarlos para siempre. "Si Esra te ve como un amigo, eso no va a cambiar. No te hagas ilusiones. Estás rodeado de un montón de mujeres guapísimas. En dos días le habrás olvidado. Olvídate de ella", le dirá a Çinar, que no parece dispuesto a darse por vencido. "Nunca había sentido eso por nadie. Haré lo imposible para ganarme el amor de Esra".

Esra, la única capaz de encontrar a Ozan

La desaparición de Ozan se ha producido en el peor momento. Una importante crisis afecta a la empresa y solo él puede solucionarlo. Localizarlo es la máxima prioridad y solo una persona podrá localizarlo. Solo Esra conoce el lugar en el que se oculta de todos y de todo. La casa con la que una vez soñaron juntos es el lugar perfecto para que nadie lo localice. Sin previo aviso, se presenta allí para que solvente el problema con la app.

Sin embargo, convencerle no será fácil. Dolido, Ozan no da su brazo a torcer. "Has venido por la empresa, no por mí. Pensaba pedirte disculpas pero ya no. Me di cuenta de que lo que estaba haciendo no era propio de mí pero luego vi lo que vi. No quiero escucharte. Déjame solo. Desde que regresaste a mi vida has puesto todo patas arriba. Mi vida es un caos", le dice a su exmujer, que opta por quedarse a su lado pese a su enfado. "Te conozco, te vas a quedar aquí encerrado por un malentendido que no dejas que te explique. No pienso marcharme", le responde Esra, que a punto está de provocar un incendio en la casa.

Y la situación se sigue tensando entre ellos. Después de varias horas juntos, el empresario acabará diciéndole a su exmujer algo de lo que no tardará en arrepentirse. "¿Das la mano así a tus amigos? Estabas metida en problemas cuando me prometí no verte más, te di trabajo... No hace falta que me des una medalla. No te mereces cosas buenas, siempre estás estropeando las cosas bonitas. Haz lo que te dé la gana. Cásate con Çinar, ten hijos con él pero mantente alejada de mí", le dice a su ex, que se muestra más dolida que nunca con él. "Tú si que no te mereces cosas buenas. He estado haciéndolo lo mejor posible y tú no te has dado ni cuenta porque estás atrapado en tu propio mundo. Después de esto puedes creer lo que quieras porque no me importa", responde Esra, que empezará a sospechar de la relación de su ex con Çagla.

