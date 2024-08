Llegó el momento de lucir las ingles. Bueno, en realidad hay opciones para todos los gustos: quienes se dedican a eliminar todo el vello posible durante el verano, las que prefieren no ver un pelo ni en el mes de febrero y, por último, las que optan por su versión más natural. Si eres del team “pelos fuera” y “Juan Palomo” (yo me lo guiso, yo me lo como), entonces has venido al lugar adecuado. ¿Qué alternativas para depilarnos el pubis en casa existen? Vamos a ver las mejores, cómo depilarnos eficazmente con cada sistema y, por último, sus pros y sus contras, como te mostramos también en el siguiente vídeo: