Alargar el bronceado: consejos y productos para seguir manteniendo el color en la vuelta a la oficina

¡Quién no ha soñado en algún momento de su vida con alargar el bronceado más allá del mes de septiembre (en realidad, también de octubre, noviembre...)! Cuando ponemos un pie en casa después de las vacaciones, es como si el moreno se fuera por el desagüe. Y no te digo cuando empiezas a trabajar, que ya se te olvida que has estado en la playa. Parece magia. Aunque estar morenas durante todo el año no es lo más saludable del mundo porque implicará una exposición prolongada al sol y, por tanto, mayor es el riesgo de que los rayos UV causen envejecimiento prematuro y otros daños en la piel, sí hay algunos trucos que nos van a ayudar a alargar el bronceado y a que nuestro moreno se vea más bonito durante más tiempo.