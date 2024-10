Premios Princesa de Asturias 2024: el novedoso peinado de Leonor con guiño a su infancia

Los ojos de todo el país están puestos en la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, que tendrá lugar esta tarde a las 18.30 de la tarde. Pero antes de esto, los reyes y sus hijas han acudido a una serie de actos relacionados con estos galardones. Esta mañana, la familia real al completo han recibido en audiencia a algunos grupos de personas y esto nos ha permitido ver nuevos looks de todos ellos. La infanta Sofía ha repetido un look de Carolina Herrera y la princesa Leonor ha apostado por un vestido de tweed, de Maje. Sin embargo hay otro detalle del look de la Heredera que ha captado nuestra atención.