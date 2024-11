El colorete es el producto de maquillaje del momento y el diálogo sobre él en redes sociales no cesa. Hace unos días uno de los temas de conversación más candentes lo canalizó la creadora de contenido de belleza Sarah Catalá, con unas incendiarias declaraciones que afirmaban que no hay ningún colorete en crema low cost que merezca la pena. Y no se limitó a decirlo, sino que para demostrarlo probó ante la cámara varios de ellos de marcas diferentes. Pero la conclusión no fue positiva: o desaparecían en el rostro, o formaban parches o estropeaba el producto que había debajo. Ahora, la tiktoker ha abierto una ventana a la esperanza porque ha encontrado uno al que sí le da el aprobado: es de droguería y cuesta menos de diez euros.