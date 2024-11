"Son brillitos o cristales swarovski que uso debajo del ojo, y mucha gente me pregunta cómo los utilizo", asegura la artista en una entrevista para 'GQSpain' y subida a Tik Tok. Así, Emilia cuenta el proceso que sigue a la hora de darle este toque tan especial a su maquillaje y que, sin duda, lo eleva a otro nivel. "Se pegan con pegamento para pestañas, una gotita debajo de cada ojo" , asegura. De esa forma, consigue que estos 'brillitos' le duren más y no se caigan.

Y es que, según ha desvelado en alguna otra entrevista, la joven todavía recuerda cuándo fue la primera vez que llegaba a lucirlos. "Fue cuando estaba rodando uno de mis primeros videoclips", detallaba para Vogue. "Yo veía a artistas como Ariana Grande con sus 'ponytails', botas largas y las sudaderas enormes, que se volvió un sello muy importante para ella. Entonces, me parecía interesante poder traer algo que no fuese igual, pero sí un sello que me diferencie. Algo que sea mío, que quizás no te acuerdes de mi nombre, pero que sepas que soy la chica de 'los brillitos' en los ojos".