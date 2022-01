La "estricta" dieta que está siguiendo Carla Vigo: "Tiene una pinta horrorosa"

Carla estallaba el pasado mes de octubre tras recibir algunos comentarios despectivos sobre su físico por llevar un vestido ajustado de color plata a una fiesta. "Con ese cuerpo que tienes no puedes permitirte esos vestidos que te pones", eran algunas de las lamentables críticas. Ante tales ataques a su físico, la sobrina de la reina Letizia defendía a todas aquellas chicas que pueden sentirse inseguras por sufrir comentarios como el que ella había recibido. "Con esas cosas creáis inseguridades que igual una persona no tenía . Yo me veía diosa con ese vestido y al que no le guste que mire para otro lado", escribía.

Vigo insistía en el hecho de que nunca se conoce "por lo que ha pasado o está pasado" la otra persona hacia la que se dirigen esos mensajes. "Este tipo de cosas son muy delicadas", recalcaba a través de Instagram. La sobrina de la reina Letizia, que no llegaba a comprender la maldad de las críticas que había recibido, lanzaba una reflexión: "¿Qué pasa, que por tener caderas anchas ya no me puedo poner un vestido ajustado? ¿O es porque por la forma de mi cuerpo se me marca un poco la tripa? Señores, se llama tener órganos. Y de hecho es que no es ni sano ser plana del todo porque no los proteges".