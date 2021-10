Pero al hablar de cejas, no todo es diseño y grosor . El color de las mismas también importa, sobre todo cuando hemos decidido aclarar el cabello de manera visible. Cuando esto ocurre también hay que hacer lo mismo con el vello de las cejas, y aunque siempre han de ser algo más oscuras que nuestro pelo, sí necesitan bajar un par de tonos.

Lo más habitual es aprovechar la visita a la peluquería para que, además de tratar el color del cabello, dejen a punto el de las cejas. Pero también hay formas de conseguirlo en casa de manera natural. Requiere algo más de paciencia, ya que el resultado no es tan rápido ni tan evidente, pero sí se puede lograr.

Aquí tienes una serie de remedios que te permitirán aclarar tus cejas, y te recomendamos no experimentar más de la cuenta, para que no haya riesgo de que queden naranjas, algo que suponemos que no es tu objetivo.