Hay un tipo de crema que siempre deberíamos tener como opción en nuestro neceser (y a mano en el bolso), y no es otra que una crema reparadora. De todas las opciones posibles, nada como una crema reparadora para cuidar tu piel, sobre todo si es seca. Hidratan, calman y suavizan la piel, además de formar una barrera protectora que impide que se seque con facilidad.

Las cremas reparadoras tienen la virtud de ser multiusos , y se utilizan para todo tipo de cosas, desde talones agrietados, quemaduras por exposición al sol, párpados irritados y el cambio de pañal de los bebés. Los maquilladores profesionales las utilizan para dar brillo a los labios o iluminar los pómulos, y hay toda una legión de adictas que no salen de casa sin una en el bolso. Las hay pensadas para curar tatuajes o para ayudar a la piel a cicatrizar tras un tratamiento estético.

Aquaphor de Eucerin

Es una de las cremas reparadoras más vendidas y de las que podrías tener siempre en casa (o en el bolso). Nutre y regenera intensamente, por lo que está indicada para pieles irritadas, agrietadas y extremadamente secas. Se puede utilizar tras una quemadura, un tratamiento estético como el láser o la dermoabrasión, tras la exposición al sol, etc., ya que acelera el proceso de regeneración. Es perfecta para los talones agrietado y para hidratar las cutículas. Sirve también para el culito del bebé en el cambio de pañal. Precio: 10,06 euros.

Regenerum de Cumlaude Lab

Cicalfate de Avène

Se trata de una emulsión ligera con gran poder cicatrizante y antibacteriano. Alivia el picor y la hinchazón causada por la exposición al sol o los tratamientos estéticos. Repara en profundidad y su fórmula no es grasa, lo que la hacer perfecta para ti si buscas un producto que no resulte muy denso. No contiene parabenos, ni perfumes. Precio: 13,38 euros.