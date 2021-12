La cantante ha comenzado su mensaje dejando claro que a todos nos gusta ver nuestra mejor cara, que es lógico que, por miedo a que nos juzguen, mostremos "la parte más atractiva de nuestras vidas". La intérprete de 'Antes muerta que sencilla' reconoce que le encanta el maquillaje, arreglarse y verse bien. Pero que así, sin retoques ni maquillaje, también se ve "bonita" : no le apetecía arreglarse y, en sus palabras, "no pasa nada" porque así sea.

"Hoy es uno de esos días en los que me apetece ser más yo que nunca", ha continuado. Admitiendo que ambas apariencias son parte de sí misma por igual, que cuando posa con "pestañas postizas" y sus mejores outfits sigue siendo ella, la cantante ha compartido su deseo de que sus más de 210 mil seguidores la conozcan de esta manera y ha defendido la necesidad de quererse por dentro y por fuera: "Me quiero mucho, amo quien soy y la mujer en la que me he convertido, tanto interior como exteriormente".