Prepararse para ir a la playa no solo implica elegir entre bañador y bikini o apostar por un modelo u otro de cada grupo. Ir a la playa también supone optar por un peinado, a ser posible fácil y fresco . Y es que, a pesar de que hay quien para la playa es una incondicional del pelo suelto, muchas veces, para visitar al mar buscamos esos peinados de playa porque, reconozcámoslo, prima la comodidad y el pelo no suele ser un aliado en esto.

Estos peinados para la playa nos ayuda a mantener el pelo a raya , evitando que on el viento nos moleste cruzándose por la cara, y también, muchos de ellos, son la opción perfecta para combatir el calor , de nuevo, por retirar el pelo de las zonas más claves como el cuello.

Pero la practicidad no es el único motivo por el que se apuestan por los peinados de playa. Por supuesto, otra de las razones es que estos peinados para la playa están cada vez más de moda , lo que implica que también dan un toque de estilo aportando un giro a nuestro aspecto en ese momento. Es decir, elevan el look por mínimo que sea con el que pasamos el día sobre la arena. De hecho, algunos de estos peinados de playa son solo decorativos, aportando originalidad y carácter a nuestro pelo, más allá de aquel que le da el sol, la brisa y el salitre.

Las dos trenzas de María Pombo

Es un peinado que no puede ser más fácil de hacer y que además se adapta a cualquier tipo de pelo . Ya tengas el pelo liso, rizado u ondulado, da igual, solo hay que trenzar los mechones delanteros , dejando una trenza pequeña a cada lado de la cabeza y el resto del pelo suelto. Este es un peinado decorativo más que práctico, pero cumple la función de apartar esos pelitos molestos de la cara.

Moño

El moño es el recogido más básico y clásico para ir a la playa, así que no podía faltar en esta lista de peinados. No se trata de un moño pulido, sino uno de esos moños deshechos, que se hacen, prácticamente, sin mirarnos al espejo y hasta de forma improvisada. Recoge el pelo como si fuera una coleta y después recógelo girando la goma hasta que ya no puedas más como en una especie de nudo. Después, abullona la parte de arriba del recogido y también aprieta el moño para darle apariencia de más densidad.