El ayuno intuitivo es el último tipo de dieta que Gwyneth Paltrow intenta poner de moda . Y, como casi todo lo que propone la actriz en lo que a cuidado personal se refiere no está exento de polémica. El método ha sido creado por Will Cole, el asesor personal de la actriz, y se plantea como una alternativa al ayuno intermitente, con un enfoque más flexible.

Si bien el planteamiento inicial no convence a los expertos, la idea de ser capaces de respetar nuestras apetencias dentro de unos horarios no parece tan descabellada. Si alguien cena tarde y no tiene ganas de desayunar al día siguiente es porque su cuerpo le está pidiendo respetar el ayuno de las 12 horas. Del mismo modo que si, tras una comida copiosa, no tenemos hambre a la hora de la cena, lo ideal es respetar al cuerpo y no forzarle a comer porque supuestamente tenga que hacerlo.