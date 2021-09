Este año el maquillaje ha cobrado un protagonismo añadido en nuestra vida. Tras los meses de confinamiento y el uso constante de la mascarilla, maquillarse se ha convertido en un gesto más relevante que nunca. Y las tendencias make up más destacadas son un claro reflejo de ello: desde la vuelta a la naturalidad más absoluta (y favorecedora) hasta los maquillajes que se convierten en un juego de diseño, con brillos o eyeliners espectaculares.

La ventaja que tienen es que no tienes que decantarte por una sola, sino que puedes ir adaptándolas según la ocasión, el look o el estado de ánimo. Así, para que no te pierdas las que están triunfando, aquí tienes las mejores tendencias de maquillaje del 2021.