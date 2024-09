Julián Muñoz visita esta semana ‘De Viernes’ para afrontar la que podría ser la última entrevista de su vida. El antiguo amor de Isabel Pantoja y ex alcalde de Marbella se sienta en el plató de Telecinco para dar la última hora del “cáncer galopante” que padece. En estos duros momentos, Muñoz cuenta con el apoyo incondicional de la familia que un día abandonó.

La pasada primavera nos quedábamos de piedra tras conocer que Mayte Zaldívar y Julián Muñoz se habían vuelto a casar. La mujer abandonada por el affaire del edil con la tonadillera, que como ellos también pasó por presidio, ha terminado perdonando los desmanes de su marido. A pesar de todo el dolor que le produjo el engaño, Zaldívar desea que los días que le quedan “los viva en paz y rodeado de la gente que le quiere”. Su misericordia es limitada y no se extiende a la figura de Isabel: “ A la otra parte no la voy a perdonar jamás ”, declara. Su nuevo estatus de señora de Muñoz parece deberse a intereses burocráticos, ya que Zaldívar sigue enamorada del que ha sido su novio durante casi 20 años, Fernando Marcos.

Cuando Mayte Zaldívar conoció a Julián Muñoz en los años 70 ya era madre de un bebé: su hija Eloísa. Fruto de una relación anterior de un hombre ya fallecido, Julián la crió como propia. Siempre ha llevado su vida de una manera discreta y no le gustan los focos ni las cámaras. Desde hace años trabaja como administrativa en el Ayuntamiento de Marbella e, incluso, coincidió con Julián Muñoz en el consistorio marbellí cuando éste ostentaba la alcaldía. Está casada y es madre de dos hijos.

Julián Muñoz es abuelo de tres nietos: dos por parte de Eloísa y una por parte de Elia. El más mediático es Fran, hijo de la primera. Según él mismo ha explicado, “soy un chico normal. Un chaval trabajador, común y currante. Soy hijo de Eloísa, hija de Julián y Mayte, soy hostelero. Tengo el mejor ejemplo a seguir que es mi abuela, siguiendo sus pasos". El joven explica que sufrió mucho con la entrada en prisión de sus abuelos maternos. Del paso de Julián por la cárcel recuerda que le mandaba todas las semanas una carta “y estaba frito de que me llegara para leerla". Sin embargo, fue el ingreso de Mayte el que le rompió por dentro: "Yo iba bien en los estudios, pero cuando mi abuela entra en prisión me desboco y me pierdo. Pierdo el rumbo por unos años".